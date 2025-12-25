Аналитик Демуренко: оборона ВСУ рушится из-за нехватки сильной пехоты

Состояние Вооруженных сил Украины к концу 2025 года демонстрирует две противоположные тенденции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник в отставке Андрей Демуренко.
По его словам, первая тенденция — это резкое снижение боеспособности большинства линейных подразделений из-за их комплектования мобилизованными, что ведет к регулярным прорывам обороны. Вторая — это одновременное усиление элитных частей, которые командование использует для стабилизации критических участков фронта.
Эксперт пояснил, что такая «селекция» связана с нехваткой ресурсов. Именно наиболее боеспособные подразделения, включая штурмовые бригады и части беспилотной авиации, не дают обороне ВСУ полностью обрушиться.
