Аналитик Демуренко: оборона ВСУ рушится из-за нехватки сильной пехоты

Андрей Демуренко указал на резкое снижение боеспособности большинства линейных подразделений ВСУ из-за их комплектования мобилизованными.

Источник: Аргументы и факты

Состояние Вооруженных сил Украины к концу 2025 года демонстрирует две противоположные тенденции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, первая тенденция — это резкое снижение боеспособности большинства линейных подразделений из-за их комплектования мобилизованными, что ведет к регулярным прорывам обороны. Вторая — это одновременное усиление элитных частей, которые командование использует для стабилизации критических участков фронта.

Эксперт пояснил, что такая «селекция» связана с нехваткой ресурсов. Именно наиболее боеспособные подразделения, включая штурмовые бригады и части беспилотной авиации, не дают обороне ВСУ полностью обрушиться.

Ранее военкор Георгий Мамсуров заявил, что рельеф Запорожья осложняет освобождение региона.