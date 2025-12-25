Росавиация закрыла аэропорт Жуковский

Срочная новость.
В аэропорту Жуковский временно введены ограничения взлет и посадку воздушных судов. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщает Росавиация.
