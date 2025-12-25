Ричмонд
В Ростовской области 517 единиц техники подготовили к расчистке дорог в снегопад

Дорожники региона заготовили 62 тысячи тонн противогололедной смеси на период непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Более 500 спецмашин готовый выйти на устранение последствий снегопадов в Ростовской области. Об этом в четверг, 25 декабря, в своем телеграм-канале сообщила министр транспорта Донского региона Алена Беликова.

Обращение к жителям связано с прогнозом синоптиков. Ожидается, что зима в полной мере проявит себя в период с 25 по 27 декабря.

— Уже сегодня ночью столбики термометров могут опуститься до отметки −15 градусов. В ряде районов прогнозируются снегопад и метель. На дорогах вероятно образование гололедицы и снежного наката, — предупреждает Алена Беликова.

Министр доложила, что все подготовительные работы завершены.

— Подрядные организации привели в полную готовность 517 единиц специализированной техники. Для обработки дорожного полотна заготовлено 62 тысячи тонн противогололедной смеси. Кроме того, для контроля снежных заносов уже установлено 17,5 тысяч метров специальных сеток и щитов. Для оперативного реагирования организована круглосуточная диспетчерская служба. Сформированы дежурные смены сотрудников министерства транспорта.

Алена Беликова призвала водителей быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Также она попросила автомобилистов помогать другим участникам движения в случае сложной ситуации.

Напомнила министр и телефоны экстренных служб.

— При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112. Также вопросы, связанные с дорожной обстановкой, можно задать в диспетчерскую службу минтранса региона по телефону 8 (863) 253−57−27.

