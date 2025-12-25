В Ростовской области 517 единиц техники подготовили к расчистке дорог в снегопад

— Подрядные организации привели в полную готовность 517 единиц специализированной техники. Для обработки дорожного полотна заготовлено 62 тысячи тонн противогололедной смеси. Кроме того, для контроля снежных заносов уже установлено 17,5 тысяч метров специальных сеток и щитов. Для оперативного реагирования организована круглосуточная диспетчерская служба. Сформированы дежурные смены сотрудников министерства транспорта.