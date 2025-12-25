Попова сообщила, что гонконгский грипп выявили в 26 регионах страны

В России фиксируют рост случаев заражения гриппом А (H3N2), штамм которого получил название «гонконгский». Болезнь развивается стремительно: взрослые «падают» за пару часов, а дети — за 15−30 минут. Какие симптомы характерны для гонконгского гриппа, насколько он опасен и может ли привести к летальному исходу, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.