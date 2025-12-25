Попова сообщила, что гонконгский грипп выявили в 26 регионах страны

Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах России. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».
— У нас на сегодняшний день 26 субъектов Российской Федерации, у которых превышен эпидпорог. Это немного, — подчеркнула она.
Попова добавила, что вирус гриппа А (H3N2), который также называют гонконгским, не новый и хорошо известен.
— Мы достигли почти 55 процентов вакцинированных от совокупного населения, — отметила глава ведомства.
Попова также заявила, что ситуация с коклюшем в России стабилизировалась. По ее словам, уровень заболеваемости по сравнению с 11 месяцами прошлого года снизился в 3,5 раза.
В России фиксируют рост случаев заражения гриппом А (H3N2), штамм которого получил название «гонконгский». Болезнь развивается стремительно: взрослые «падают» за пару часов, а дети — за 15−30 минут. Какие симптомы характерны для гонконгского гриппа, насколько он опасен и может ли привести к летальному исходу, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.