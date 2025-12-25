Гонконгский грипп может привести к неожиданным осложнениям: под ударом сердце, сосуды и нервы

Россиян предупредили о возможных осложнениях гонконгского гриппа. Врач-терапевт Александр Паньковецкий рассказал, что вирус может поражать разные органы. Об этом пишет Lenta.ru.
«Одним из самых распространенных и опасных осложнений является пневмония, Она может быть как вирусной, вызванной непосредственно вирусом гриппа, так и бактериальной, развивающейся на фоне ослабленного иммунитета», — отметил медик.
Также относительно часто встречаются осложнения со стороны ЛОР-органов, такие как синуситы и отиты. По словам врача, реже, но с более тяжелыми последствиями грипп может поражать нервную систему. В таких случаях возможны менингит, менингоэнцефалит, энцефалит и другие заболевания, представляющие серьезную угрозу.
Паньковецкий подчеркнул, что грипп способен серьезно нагрузить сердечно-сосудистую систему, иногда вызывая миокардит, перикардит или острую сердечную недостаточность. Помимо этого, инфекция может спровоцировать обострение хронических заболеваний почек, включая пиелонефрит и цистит.
Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как правильно лечить гонконгский грипп. По ее словам, основой терапии должны быть противовирусные препараты.