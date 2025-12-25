Гонконгский грипп может привести к неожиданным осложнениям: под ударом сердце, сосуды и нервы

Также относительно часто встречаются осложнения со стороны ЛОР-органов, такие как синуситы и отиты. По словам врача, реже, но с более тяжелыми последствиями грипп может поражать нервную систему. В таких случаях возможны менингит, менингоэнцефалит, энцефалит и другие заболевания, представляющие серьезную угрозу.