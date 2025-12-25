Ричмонд
Маргарита Симоньян выразила соболезнования семье умершей Веры Алентовой

Маргарита Симоньян назвала ушедшую из жизни Алентову изумительной.

Источник: Комсомольская правда

Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, выразила свои соболезнования в связи с кончиной Веры Алентовой, народной артистки Российской Федерации.

«Не стало изумительной Веры Алентовой, с которой я имела честь быть знакомой. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким», — написала Симоньян в телеграм-канале.

В четверг театр имени Пушкина объявил о том, что Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет.

Напомним, Вере Алентовой стало плохо на церемонии прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким. Артистка почувствовала недомогание прямо возле гроба Лобоцкого. Прибывшие врачи не смогли ей помочь и констатировали смерть.

Ранее KP.RU сообщил, что Юлия Меньшова опубликовала трогательный пост с фотографиями родителей, посвященный смерти ее мамы Веры Алентовой.

