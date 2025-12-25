Адвокат Долиной опровергла сообщения о том, что певица уже съехала с квартиры в Хамовниках

«Насколько я понимаю, это не имеет ничего общего с действительностью. В очередной раз кто-то наполняет интернет недостоверными сведениями», — сказала защитница артистки.
Напомним, вечером в прессе появились публикации о том, что Лариса Долина уже съехала с квартиры в Хамовниках. Такая спешка казалась удивительной, ведь Мосгорсуд только сегодня обязал артистку освободить жилплощадь. После заседания адвокат новой владелицы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко выступила перед журналистами и сообщила, что если артистка не уедет добровольно, то её клиент обратится к приставам.
