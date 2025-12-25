Предсказывавший Всемирный потоп пророк Ной заявил, что апокалипсис откладывается

Самопровозглашенный пророк Эбо Ной из Ганы, который заявлял, что 25 декабря Землю накроет потоп, рассказал, что апокалипсис отложили. Он объяснил это решением Бога, который дал людям время на строительство дополнительных ковчегов.
После якобы полученного видения о предстоящем катаклизме Ной стал строить ковчеги на деньги людей, которые поверили его пророчеству. 24 декабря мужчина сообщил, что получил еще одно видение, согласно которым построенные им 10 ковчегов не вместят всех желающих, даже с учетом «расширения ковчега». Ранее он говорил, что все желающие поместятся на борт суден, поскольку они расширятся, когда люди зайдут на них.
Житель Ганы поделился этим видением «с некоторыми великими людьми Божьими», и они вместе помолились.
— После этого заступничества Бог дал нам еще некоторое время, чтобы построить дополнительные ковчеги — в дополнение к шатру, который вместит всех нас. Поэтому завтра никому не стоит никуда спешить. Я не продаю билеты, я ни с кого не беру деньги, так что, пожалуйста, оставайтесь дома и просто наслаждайтесь временем, — подчеркнул Ной в интервью порталу Yen.
