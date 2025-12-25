В новогодние праздники запустят авиарейсы из Перми до Ярославля и Сухуми

Расширение полетной программы связано с повышенным спросом на туристические направления.
Авиакомпания «РусЛайн» в период новогодних праздников запустит дополнительные рейсы из Перми в Ярославль и Сухуми (Абхазия). Полеты запланированы на первую декаду января 2025 года. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба перевозчика.
«Рейсы по маршруту Пермь — Ярославль — Пермь запланированы на 6 и 8 января. Полеты в Сухуми и обратно — на 3, 4, 10 и 11 января», — уточнили представители компании. Перевозчик намерен задействовать на этих линиях канадские узкофюзеляжные Bombardier CRJ100/200, рассчитанные на перевозку 50 пассажиров.
Дорога до Ярославля займет у пермяков 1 час 45 минут, при этом минимальная стоимость перелета в одну сторону составит 3,5 тысячи рублей. Путешествие в столицу Абхазии продлится дольше — 3 часа 25 минут, а цена билета начинается от 8,6 тысячи рублей. О возобновлении прямого авиасообщения с Минском (Беларусь) URA.RU рассказывало ранее.