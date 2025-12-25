Ричмонд
В новогодние праздники запустят авиарейсы из Перми до Ярославля и Сухуми

Авиакомпания «РусЛайн» в период новогодних праздников запустит дополнительные рейсы из Перми в Ярославль и Сухуми (Абхазия). Полеты запланированы на первую декаду января 2025 года. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба перевозчика.

Расширение полетной программы связано с повышенным спросом на туристические направления.

«Рейсы по маршруту Пермь — Ярославль — Пермь запланированы на 6 и 8 января. Полеты в Сухуми и обратно — на 3, 4, 10 и 11 января», — уточнили представители компании. Перевозчик намерен задействовать на этих линиях канадские узкофюзеляжные Bombardier CRJ100/200, рассчитанные на перевозку 50 пассажиров.

Дорога до Ярославля займет у пермяков 1 час 45 минут, при этом минимальная стоимость перелета в одну сторону составит 3,5 тысячи рублей. Путешествие в столицу Абхазии продлится дольше — 3 часа 25 минут, а цена билета начинается от 8,6 тысячи рублей. О возобновлении прямого авиасообщения с Минском (Беларусь) URA.RU рассказывало ранее.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше