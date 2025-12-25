Ричмонд
Мирошник: Киев не прокормит армию в 800 тысяч человек

Родион Мирошник прокомментировал представленный Владимиром Зеленским план по урегулированию на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Киев не сможет «прокормить» армию в 800 тысяч человек, о которой говорил Владимир Зеленский как об одном из пунктов озвученного им плана, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Какая армия для Украины в 800 тысяч человек? То есть априори этот подход означает одну простую вещь: это армия, которую не сможет прокормить Украина», — заявил дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Родион Мирошник добавил, что эту армию будет содержать «кто-то другой». Однако, по его словам, это противоречит пункту о суверенитете Украины из плана, заявленного Владимиром Зеленским.

Отметим, 24 декабря Владимир Зеленский представил план из 20 пунктов по урегулированию на Украине. В частности, он включает в себя подтверждение суверенитета страны. Кроме того, согласно плану, численность ВСУ должна быть на уровне 800 тысяч человек «в мирное время».