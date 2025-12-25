В Турции мать выбросила трехмесячного ребенка в окно с четвертого этажа

В Турции мать трехмесячного ребенка выбросила его из окна с высоты четвертого этажа. Об этом сообщает издание Haberturk.
Инцидент произошел в турецком городе Диярбакыр. В результате произошедшего трехмесячная девочка получила тяжелые травмы. На место инцидента были направлены сотрудники медицинской помощи, однако им не удалось спасти младенца.
Правоохранительные органы, также прибывшие на место ЧП, задержали мать ребенка. По предварительным данным, у матери девочки имеются психологические проблемы. Полиция устанавливает детали и обстоятельства произошедшего, а также причины, по которым женщина решила выбросить ребенка из окна.
Ранее KP.RU сообщал, что в США отец выбросил с балкона второго этажа свою двухмесячную дочь после того, как узнал об измене жены. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство ребенка.