NASA опубликовала снимок космической «ёлки»

Объект NGC 2264 — это огромное облако газа и пыли, где прямо сейчас рождаются новые звёзды. Оно находится в созвездии Единорога, на расстоянии 2700 световых лет от нас. Внутри него есть красивые светящиеся туманности, такие как «Конус» и «Лисий Мех», которые подсвечиваются молодыми звёздами.
Снимок этой области, по размеру в три раза больше полной Луны на небе, показывает красные и голубые облака космического газа и выглядит как гигантское праздничное украшение Вселенной.
Ранее сообщалось, что главная новогодняя ель России, установленная в московском Кремле, высотой 26 метров, вошла в число самых высоких в мире и заняла седьмое место в соответствующем рейтинге. Выше оказались ели в Варшаве, Вене, Лиссабоне, Бухаресте, Джакарте, Мадриде и рекордная 57-метровая ель в Сан-Паулу.
