NASA опубликовала снимок космической «ёлки»

Объект NGC 2264 — это огромное облако газа и пыли, где прямо сейчас рождаются новые звёзды. Оно находится в созвездии Единорога, на расстоянии 2700 световых лет от нас. Внутри него есть красивые светящиеся туманности, такие как «Конус» и «Лисий Мех», которые подсвечиваются молодыми звёздами.