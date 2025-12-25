Юрист Алешкин: судебные приставы уже завтра могут прийти выселять Долину

«Если Долина начнет препятствовать законному решению суда, то, во-первых, ее могут привлечь к ответственности за неисполнение постановления суда, а, во-вторых, поскольку решение уже вступило в законную силу, судебные приставы могут приступить к выселению уже завтра. Как только исполнительное производство будет возбуждено, то ее могут пойти и выселить. Но я не думаю, что она будет доводить до этого», — пояснил юрист.