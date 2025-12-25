Ричмонд
Юрист Алешкин: судебные приставы уже завтра могут прийти выселять Долину

25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую певица продала Полине Лурье. Юрист объяснил, в течение какого срока артистка должна освободить квартиру.

Источник: Аргументы и факты

Судебные приставы могут в любой момент прийти выселять певицу Ларису Долину из скандальной квартиры в Хамовниках, сообщил в беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.

Напомним, Долина продала пятикомнатную квартиру в Москве Полине Лурье за 112 млн рублей, а позже решила отменить сделку, заявив, что действовала под влиянием мошенников.

Весной этого года столичный Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной к покупательнице Полине Лурье, и признал сделку по продаже квартиры недействительной.

В середине декабря Верховный суд рассмотрел жалобу покупательницы и постановил отменить ранее принятые по делу судебные акты, а спорную квартиру вернуть Лурье. 25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении артистки.

«Если Долина начнет препятствовать законному решению суда, то, во-первых, ее могут привлечь к ответственности за неисполнение постановления суда, а, во-вторых, поскольку решение уже вступило в законную силу, судебные приставы могут приступить к выселению уже завтра. Как только исполнительное производство будет возбуждено, то ее могут пойти и выселить. Но я не думаю, что она будет доводить до этого», — пояснил юрист.

Ранее Лурье необычно отреагировала на приговор Долиной о выселении из квартиры.