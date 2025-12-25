Оранжевый уровень опасности объявлен из-за ветра в Беларуси на 26 декабря

Ветер окажется западный, северо-западный порывистый, в ночные и утренние часы и днем местами по стране сильный порывистый. Температура воздуха составит ночью от 0 до −6 градусов, а по юго-западной части — от −7 до −11 градусов. Днем будет от 0 до +5 градусов.