Оранжевый уровень опасности объявлен из-за ветра в Беларуси на 26 декабря

Оранжевый уровень опасности объявлен из-за ветра в Беларуси на пятницу, 26 декабря. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Синоптики обращают внимание, что 26 декабря во многих районах страны прогнозируется западного, северо-западного ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. Погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с Архангельской области на Среднюю Волгу.
Будет преобладать облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы на большей части территории, а днем по восточной части прогнозируются снег, мокрый снег, дождь. Ночью возможен сильный снег, метель, в отдельных районах слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер окажется западный, северо-западный порывистый, в ночные и утренние часы и днем местами по стране сильный порывистый. Температура воздуха составит ночью от 0 до −6 градусов, а по юго-западной части — от −7 до −11 градусов. Днем будет от 0 до +5 градусов.
