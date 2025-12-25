Форма вратаря «ПСЖ» Сафонова с матча против «Фламенго» продана за €2 650

Форма российского вратаря французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, подготовленная к финальному матчу Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», была продана на портале Match Worn Shirt за €2 650.
Отмечается, что голкипер не использовал данную форму во время встречи.
В финале Межконтинентального кубка «ПСЖ» сыграл вничью с «Фламенго» в основное время — 1:1, а в серии пенальти одержал победу со счетом 2:1. Сафонов отразил четыре удара из пяти в послематчевой серии, обеспечив победу своей команде. Во время исполнения третьего пенальти футболистом «Фламенго» российский вратарь получил травму руки.
Ранее сообщалось, что триумфальное выступление «Пари Сен-Жермен» в финале Межконтинентального кубка спровоцировало небывалый ажиотаж вокруг экипировки с фамилией российского голкипера Матвея Сафонова.