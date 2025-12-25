Форма вратаря «ПСЖ» Сафонова с матча против «Фламенго» продана за €2 650

В финале Межконтинентального кубка «ПСЖ» сыграл вничью с «Фламенго» в основное время — 1:1, а в серии пенальти одержал победу со счетом 2:1. Сафонов отразил четыре удара из пяти в послематчевой серии, обеспечив победу своей команде. Во время исполнения третьего пенальти футболистом «Фламенго» российский вратарь получил травму руки.