В Москве уничтожили украинский БПЛА

ПВО перехватили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

ПВО перехватили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

