Уфа вошла в топ-4 по росту цен на вторичное жилье: стоимость «квадрата» увеличилась на 8,5%

Аналитики отмечают, что первая половина 2025 года прошла в ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ, а оживление спроса на «вторичку» началось только в июле. Однако покупатели сейчас проявляют интерес в основном к квартирам с существенным дисконтом, поэтому в большинстве городов цены стабилизировались и значительных изменений не происходит.