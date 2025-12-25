Уфа вошла в топ-4 по росту цен на вторичное жилье: стоимость «квадрата» увеличилась на 8,5%

Средняя стоимость одного квадратного метра на рынке вторичного жилья в Уфе в 2025 году выросла на 8,5% и к декабрю достигла 131,5 тысячи рублей. По данным федерального агентства недвижимости «Этажи», проанализированного «РБК Недвижимость», это четвертый по величине рост среди российских городов-миллионников.
Лидером по подорожанию стала Пермь, где «квадрат» подорожал на 13,7% до 121,1 тысячи рублей. Второе место занял Нижний Новгород с ростом на 10,6% (168,1 тыс. руб./кв. м), третье — Волгоград (+9,2%, 102,6 тыс. руб./кв. м).
Уфа вошла в группу из четырех городов, где цены выросли в диапазоне 6,6−8,5%. Более значительный рост, чем в столице Башкирии, показали Екатеринбург (+7,7%), Казань (+7,3%) и Воронеж (+6,6%). Москва и Санкт-Петербург расположились в середине рейтинга с ростом на 6,3% и 6% соответственно.
Аналитики отмечают, что первая половина 2025 года прошла в ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ, а оживление спроса на «вторичку» началось только в июле. Однако покупатели сейчас проявляют интерес в основном к квартирам с существенным дисконтом, поэтому в большинстве городов цены стабилизировались и значительных изменений не происходит.
