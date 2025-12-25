«Молитесь за наше общество»: Карл III напомнил о ценностях Британии в рождественском обращении

Король Великобритании Карл III во время рождественского обращения к жителям страны заявил о разладе внутри королевства и за рубежом. В ходе своей речи монарх напомнил нации о ценностях, преобладавших в годы Второй мировой войны.
«Все меньше и меньше из нас вспоминают о Второй мировой войне то, как общество сплотилось перед лицом такого серьезного вызова, несут в себе вечное послание для всех нас.. Когда мы слышим о разладе как внутри страны, так и за рубежом, это те ценности, которые мы никогда не должны упускать из виду», — заявил король Британии.
Карл III подчеркнул, что люди не должны забывать о сострадании и примирении, говоря о Рождестве. Он напомнил, что суть праздника взывает к миру на земле и призвал народ молиться за «наше время и за наше общество».
Ранее KP.RU сообщал, что Папа Римский Лев XIV в своем традиционном рождественском обращении к верующим обратился к России и Украине. Понтифик призвал стороны конфликта к прямому диалогу для урегулирования.