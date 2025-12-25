Выставка авторского текстиля от признанных мастеров и молодых художников открылась в Минске

«Название выставки отражает идею о том, что ткань — это не только материал для творчества, но и носитель истории, памяти, культурных кодов. В последние десятилетия авторский текстиль вышел за рамки декоративного искусства и перестал быть лишь средством выразительности, превращаясь в объект исследования и в само художественное высказывание. Через свои произведения художники по текстилю исследуют национальные мотивы, темы экологии и устойчивого развития, они используют материал для выражения собственного взгляда на актуальные социальные и философские вопросы, а зрители могут понаблюдать за трансформацией ткани в объект современного искусства. Каждое произведение — это результат творческого поиска, в котором текстиль становится одновременно средством самовыражения и источником вдохновения», — отметили в музее.