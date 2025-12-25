Мальцева: начинать занятия в тренажерном зале нужно с мягких нагрузок

Новичкам в фитнесе следует начинать тренировки с мягких кардионагрузок и базовых силовых упражнений, чтобы избежать травм. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер Ирина Мальцева.
По ее словам, интенсивный старт с бегом и прыжками создает опасную ударную нагрузку на неподготовленные суставы и сердечно-сосудистую систему. Эксперт рекомендует начинать с 10−20 минут спокойной ходьбы на эллипсе или велотренажере. Делать это нужно 3−4 раза в неделю, сохраняя такой темп, при котором можно говорить без одышки.
Силовые упражнения необходимы с первых недель для укрепления мышечного корсета. Мальцева советует выполнять приседания в комфортной амплитуде, ягодичные мостики, отжимания от скамьи и использовать тренажеры с минимальным весом. Она также подчеркивает важность коррекции питания — увеличения белка и овощей в рационе, отказа от фастфуда и сладких напитков. Когда организм окрепнет и вес начнет снижаться, программу можно постепенно усложнять.
