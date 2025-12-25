Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мальцева: начинать занятия в тренажерном зале нужно с мягких нагрузок

Эксперт рекомендует начинать упражнения в тренажерном зале с 10−20 минут спокойной ходьбы на эллипсе или велотренажере.

Новичкам в фитнесе следует начинать тренировки с мягких кардионагрузок и базовых силовых упражнений, чтобы избежать травм. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер Ирина Мальцева.

По ее словам, интенсивный старт с бегом и прыжками создает опасную ударную нагрузку на неподготовленные суставы и сердечно-сосудистую систему. Эксперт рекомендует начинать с 10−20 минут спокойной ходьбы на эллипсе или велотренажере. Делать это нужно 3−4 раза в неделю, сохраняя такой темп, при котором можно говорить без одышки.

Силовые упражнения необходимы с первых недель для укрепления мышечного корсета. Мальцева советует выполнять приседания в комфортной амплитуде, ягодичные мостики, отжимания от скамьи и использовать тренажеры с минимальным весом. Она также подчеркивает важность коррекции питания — увеличения белка и овощей в рационе, отказа от фастфуда и сладких напитков. Когда организм окрепнет и вес начнет снижаться, программу можно постепенно усложнять.

Ранее 101-летняя тяжелоатлетка рассказала о секретах своего долголетия.