Апокалипсис временно отменяется: Африканский проповедник перенес начало всемирного потопа

Житель Ганы Эбо Хесус, или как он сам себя называет пророк Эбо Ной, который построил деревянные ковчеги для предстоящего всемирного потопа, заявил о переносе апокалипсиса. Об этом он рассказал в своих видео в соцсетях.
Эбо Хесус прославился тем, что занялся строительством ковчегов, утверждая, что получил «божественное видение» — 25 декабря начнется трехлетний дождь, что затопит мир. Согласно его словам, в этот день небо нарушит обещание не повторять Великий потоп. И спастись смогут немногие.
Пророк Эбо Ной из Ганы перенос апокалипсис после общения с Богом Фото: ebo_noah.
Благодаря пророчеству проповедник собрал вокруг себя множество приверженцев. Согласно его плану, люди должны были провести в ковчегах три грядущих года, укрываясь от катастрофы.
Однако ожидаемого 25 декабря апокалипсиса не случилось. Теперь Эбо в своем ролике утверждает, что «библейский потоп» переносится на неопределенный срок. Мужчина утверждает, что ему явилось «видение», в котором множество людей со всего мира направилось к его ковчегу, но все они не могли в нем поместиться.
«После молитв Бог дал нам время, чтобы построить больше ковчегов в дополнение к существующим, которые вместят всех нас. Поэтому никому не нужно никуда спешить», — заверил он.
25 декабря в Гане тысячи людей пришли к ковчегам в ожидании обещанного потопа Фото: Кадр из видео.
Как писал сайт KP.RU, в четверг тысячи людей, среди которых приверженцы Эбо Ноя или просто крайне легковерные и внушаемые личности, со всей Ганы и не только устремились к кораблям «пророка» в ожидании всемирного катаклизма. Некоторые люди из других стран приехали в республику, чтобы отправиться на этих судах в «последний путь человечества».
В одном из постов «пророк» сообщил, что один из ковчегов он построил почти за год. Судно якобы может вместить 5 тысяч человек. И его даже спустили на воду. Кроме того, Эбо утверждал, что также работает над созданием «Великого ковчега», который якобы может вместить 600 млн человек. Однако это суперсудно по понятным причинам так ни разу в кадр и не попало.