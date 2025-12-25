Апокалипсис временно отменяется: Африканский проповедник перенес начало всемирного потопа

В одном из постов «пророк» сообщил, что один из ковчегов он построил почти за год. Судно якобы может вместить 5 тысяч человек. И его даже спустили на воду. Кроме того, Эбо утверждал, что также работает над созданием «Великого ковчега», который якобы может вместить 600 млн человек. Однако это суперсудно по понятным причинам так ни разу в кадр и не попало.