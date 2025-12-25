Перед каникулами на Челябинск обрушится снегопад. Скрин

В Челябинске выпадет много снега перед новогодними каникулами.
Снегопад обрушится на Челябинск перед новогодними каникулами. На это указывает прогноз Gismeteo.
«Небольшой снег начнется еще 29 декабря, возможно появление тумана. 30 декабря в Челябинске ожидаются обильные снегопады. Небольшой снег будет идти также 31 декабря и 1 января», — указано в прогнозе Gismeteo.
Морозы к началу каникул отступят. Температура воздуха в дневное время ожидается на отметках около 7−11 градусов, в ночное — 11−16. В саму новогоднюю ночь будет ветрено, скорость ветра может достигать 11−14 м/с.
Ранее в Челябинске уже были сильные снегопады. Первый мощный циклон пришел 8 декабря, затем затяжные осадки были с 13 по 18 декабря, при этом 15 декабря снегопад был особо интенсивный.