В Серове ввели режим ЧС из-за аварии в котельной. Фото

На момент публикации работает одни из трех котлов котельной (архивное фото).
В Серове (Свердловская область) ввели режим ЧС из-за аварии на котельной № 1, находящейся в обслуживании теплоснабжающей компании «Вертикаль». Окружная мэрия издала соответствующее постановление (имеется в распоряжении URA.RU). Ситуация осложняется понижением температуры.
«Признать сложившуюся обстановку, возникшую в результате аварии на котельной № 1 и нарушением условий жизнедеятельности жителей многоквартирных домов и социальных объектов, чрезвычайной ситуацией», — написано в документе. На территории сформировали специальную комиссию для координации действий ответственных ведомств и служб.
Из-за аварии тепла лишились почти 17 тысяч потребителей. Подача ресурса ограничена в 338 жилых домах, 102 нежилых помещениях, двух школах, пяти детских садах. На личном контроле ситуацию держит мэр округа Василий Сизиков. URA.RU рассказывало ранее про эвакуацию пациентов Серовской городской больницы на фоне аномальных морозов.
Ремонтные работы продолжаются.