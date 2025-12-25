В Серове ввели режим ЧС из-за аварии в котельной. Фото

«Признать сложившуюся обстановку, возникшую в результате аварии на котельной № 1 и нарушением условий жизнедеятельности жителей многоквартирных домов и социальных объектов, чрезвычайной ситуацией», — написано в документе. На территории сформировали специальную комиссию для координации действий ответственных ведомств и служб.