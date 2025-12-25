«Не будем отличаться»: Тутберидзе рассказала о подготовке Петросян к Олимпиаде

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в четверг, 25 декабря, рассказала, что фигуристка Аделия Петросян будет начинать подготовку к предстоящим зимним Олимпийским играм с первой разминки. Она подчеркнула, что у российских спортсменов нет рейтинга, отметив, что Петросян не будет отличаться от других участников соревнований «ничем примечательным».
— Мы задумываемся над каким-то финальным контентом, будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно, но кататься без ультра-си на Олимпиаде совершенно не имеет никакого смысла. Мы будем начинать с первой разминки, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться, — подчеркнула Тутберидзе в интервью стриминговому сервису Okko.
27 ноября Международный олимпийский комитет допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане в 2026 году, направив им приглашение. Они стали первыми представителями России, допущенными на Олимпиаду. 1 декабря фигуристы согласились участвовать в соревнованиях, приняв соответствующее приглашение.