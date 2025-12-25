Башкирские города и районы освободили от наказаний за бюджетные нарушения: но ненадолго

Правительство Башкирии приняло постановление, которое до конца этого года освобождает муниципальные образования от финансовых взысканий за недостижение целевых показателей по использованию субсидий, выделенных из республиканского бюджета.
Согласно документу, до 31 декабря приостанавливается действие ряда положений, которые предусматривали меры ответственности и обязательный возврат средств в бюджет за нарушения администрациями районов и городов условий использования субсидий. Также на этот период отменяются правила расчета и возврата неосвоенных денег.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие в рамках соглашений, заключенных в 2025 году между правительством республики и органами местного самоуправления. Кроме того, невыполнение целевых показателей в этом году не будет учитываться при формировании бюджетных проектировок на следующий период.
