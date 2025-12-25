Башкирские города и районы освободили от наказаний за бюджетные нарушения: но ненадолго

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие в рамках соглашений, заключенных в 2025 году между правительством республики и органами местного самоуправления. Кроме того, невыполнение целевых показателей в этом году не будет учитываться при формировании бюджетных проектировок на следующий период.