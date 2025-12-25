ВКС России провели успешный пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

Пуск состоялся 25 декабря в 17.11 по московскому времени. «Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса “Союз-2.1а” с космическим аппаратом на борту», — говорится в сообщении оборонного ведомства.