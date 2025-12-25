Ричмонд
В ГАИ предложили повысить скорость на отдельных дорогах

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Стоит повысить скорость движения на отдельных участках дорог в России, чтобы водители не сталкивались с необходимостью искать другой режим движения, сообщил замначальника Госавтоинспекции МВД РФ Олег Понарьин.

«Я думаю и надеюсь, что это будет сделано. Поскольку речь идет о справедливом назначении скорости… Ни в коем случае сейчас не говорим о введении каких-то дополнительных ограничений. Наоборот, на отдельных участках стоит даже и повысить скорость, чтобы это было комфортно и удобно, чтобы водители не сталкивались с необходимостью как-то выходить из положения и искать себе другой режим движения», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос об изменении подхода к управлению скорости в Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

В середине ноября президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Стратегия направлена на значительное снижение смертности и травматизма при дорожном движении.