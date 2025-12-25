В ГАИ предложили повысить скорость на отдельных дорогах

«Я думаю и надеюсь, что это будет сделано. Поскольку речь идет о справедливом назначении скорости… Ни в коем случае сейчас не говорим о введении каких-то дополнительных ограничений. Наоборот, на отдельных участках стоит даже и повысить скорость, чтобы это было комфортно и удобно, чтобы водители не сталкивались с необходимостью как-то выходить из положения и искать себе другой режим движения», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос об изменении подхода к управлению скорости в Стратегии повышения безопасности дорожного движения.