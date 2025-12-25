Ричмонд
В России появятся «трезвые села»: что это такое

В шести селах севера Иркутской области запретят продажу алкоголя с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2026 года в шести селах Иркутской области нельзя будет продавать алкоголь. Вообще. В список «трезвых деревень» вошли Тарасово и Юхта (Казачинско-Ленский район), Банщиково и Салтыкова (Киренский район), Слюдянка (Мамско-Чуйский район), а также Миллерова (Нижнеудинский район), сообщает «КП-Иркутск».

Это решение приняли местные власти и большинство жителей его поддержали. Власти считают, что запрет поможет уменьшить употребление алкоголя, потому что в этих деревнях люди пьют слишком много, что плохо влияет на их здоровье и жизнь.

Также в областном центре в новогодние праздники нельзя будет продавать алкоголь. За продажу алкоголя в эти дни будут штрафовать на сумму от 20 до 40 тыс. рублей.

Запрет не распространится лишь на розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания.

Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме предлагают остановить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя и табака.