В России появятся «трезвые села»: что это такое

С 1 сентября 2026 года в шести селах Иркутской области нельзя будет продавать алкоголь. Вообще. В список «трезвых деревень» вошли Тарасово и Юхта (Казачинско-Ленский район), Банщиково и Салтыкова (Киренский район), Слюдянка (Мамско-Чуйский район), а также Миллерова (Нижнеудинский район), сообщает «КП-Иркутск».
Это решение приняли местные власти и большинство жителей его поддержали. Власти считают, что запрет поможет уменьшить употребление алкоголя, потому что в этих деревнях люди пьют слишком много, что плохо влияет на их здоровье и жизнь.
Также в областном центре в новогодние праздники нельзя будет продавать алкоголь. За продажу алкоголя в эти дни будут штрафовать на сумму от 20 до 40 тыс. рублей.
Запрет не распространится лишь на розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания.
