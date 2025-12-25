Россиянам озвучили среднюю стоимость одного дня больничного

Как писал сайт KP.RU, в июле Минздрав РФ предложил обязать врачей направлять меддокументацию во врачебную комиссию, если пациент оформлял больничный четыре и более раз за полгода. В министерстве уверены, что новая система оформления больничных листов позволит определить причины продолжительной нетрудоспособности и улучшить качество медобслуживания.