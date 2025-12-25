Россиянам озвучили среднюю стоимость одного дня больничного

В России в этом году стоимость одного дня при оплате больничных листов составила 1 831,91 рубля. Об этом сообщили в Социальном фонде.
«Средняя по стране стоимость одного дня болезни в 2024 году составляла 1 495,57 рублей, а в 2025 году — уже 1 831,91 рубль», — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что произошел рост выплат по больничным. При этом увеличение расходов фонда связано не с частым оформлением гражданами больничных листов, а с ростом их стоимости.
Как писал сайт KP.RU, в июле Минздрав РФ предложил обязать врачей направлять меддокументацию во врачебную комиссию, если пациент оформлял больничный четыре и более раз за полгода. В министерстве уверены, что новая система оформления больничных листов позволит определить причины продолжительной нетрудоспособности и улучшить качество медобслуживания.