Стало известно, какое наследство оставила Вера Алентова

По информации издания, актриса проживала со своим мужем, режиссером Владимиром Меньшовым, в просторной квартире на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. После его смерти часть недвижимости была передана их дочери Юлии. Кроме того, супруги имели загородный дом в Дмитровском районе, недалеко от села Игнатово, часть которого также принадлежит Юлии.