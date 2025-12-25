Стало известно, какое наследство оставила Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова оставила своим наследникам квартиру в Москве и загородный дом вблизи села Игнатово. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил «Абзац».
По информации издания, актриса проживала со своим мужем, режиссером Владимиром Меньшовым, в просторной квартире на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. После его смерти часть недвижимости была передана их дочери Юлии. Кроме того, супруги имели загородный дом в Дмитровском районе, недалеко от села Игнатово, часть которого также принадлежит Юлии.
— Стоимость такой квартиры в центре Москвы может составлять до 120 миллионов рублей на конец 2025 года. Дом в Подмосковье сейчас может оцениваться в сумму около 70 миллионов рублей, — передает слова эксперта по недвижимости Марка Гершковича «Абзац».
На 84-м году умерла актриса Вера Валентиновна Алентова. Ей стало плохо во время церемонии прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. Причиной смерти артистки стал острый инфаркт миокарда. Прощание с Алентовой запланировано на 29 декабря и пройдет в Театре имени Пушкина.
