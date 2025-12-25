Bugatti и McLaren: эксперты назвали автомобили по цене квартиры Долиной

По цене пятикомнатной квартиры в Хамовниках, которую российская эстрадная певица Лариса Долина продала за 112 миллионов рублей при кадастровой стоимости в 123 миллиона рублей, можно приобрести Mercedes-Benz S-Klasse 680 Guard VII с шестилитровым двигателем мощностью 612 лошадиных сил.
Этот бронированный седан стоимостью 118 миллионов рублей выдерживает попадание бронебойной пули из снайперской винтовки. В оснащение машины входят система пожаротушения, кислородный баллон для салона и интерком для связи.
За 130 миллионов рублей можно приобрести выпущенный в 2019 году суперкар McLaren Senna с четырех-литровым мотором на 800 лошадиных сил. Этот автомобиль, названный в честь известного бразильского гонщика Айртона Сенны, способен разогнаться до 100 километров в час за 2,8 секунды.
В 142 миллиона рублей обойдется покупка Mercedes-Benz AMG PureSpeed — эксклюзивного родстера 2025 года выпуска мощностью 585 лошадиных сил. Эта модель была выпущена ограниченным тиражом в 250 экземпляров.
Кроме того, по цене в 129 миллионов рублей можно приобрести выпущенный в 2007 году гиперкар Bugatti EB Veyron с восьмилитровым мотором мощностью 1001 лошадиная сила. Единственным недостатком может стать пробег более 18 тысяч километров, передает Autonews.
25 декабря Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста в сфере недвижимости Дмитрия Кваши, должна ли певица немедленно покинуть квартиру.