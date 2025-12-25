Bugatti и McLaren: эксперты назвали автомобили по цене квартиры Долиной

За 130 миллионов рублей можно приобрести выпущенный в 2019 году суперкар McLaren Senna с четырех-литровым мотором на 800 лошадиных сил. Этот автомобиль, названный в честь известного бразильского гонщика Айртона Сенны, способен разогнаться до 100 километров в час за 2,8 секунды.