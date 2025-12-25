Экс-министр обороны Грузии задержан за организацию штурма дворца президента

СГБ Грузии задержала экс-министра обороны Бачо Ахалаю как организатора штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября. Вместе с ним была задержана его жена Ани Надареишвили, но затем отпущена. Правоохранители восстановили события по переписке и звонкам Ахалая.
В тот день в Тбилиси прошел митинг оппозиции, который закончился столкновением с полицией. Пятерых лидеров, включая оперного певца Паату Бурчуладзе и экс-генпрокурора Муртаза Зоделаву, задержали за призывы к свержению власти. Им грозит до 9 лет тюрьмы. Всего задержали более 40 человек.
Ранее телекомпания Imedi распространила запись разговора между Ахалаей и Бурчуладзе, где Ахалая говорил о необходимости пролить кровь на митинге.
Ахалая был министром обороны при Михаиле Саакашвили (2009−2012), признан виновным и приговорен к 9 годам, вышел на свободу в 2022 году, в оппозиционной деятельности не участвовал.
