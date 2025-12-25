Экс-министр обороны Грузии задержан за организацию штурма дворца президента

В тот день в Тбилиси прошел митинг оппозиции, который закончился столкновением с полицией. Пятерых лидеров, включая оперного певца Паату Бурчуладзе и экс-генпрокурора Муртаза Зоделаву, задержали за призывы к свержению власти. Им грозит до 9 лет тюрьмы. Всего задержали более 40 человек.