Онлайн-знакомства с подвохом. Как романтика в сети может обернуться шантажом и вымогательством

— Не доверяйте полностью людям, которых вы не знаете в реальной жизни. Помните, что в интернете люди часто выдают себя за тех, кем не являются. Не стоит делиться личной информацией, интимными фотографиями или видео. Настаивание на быстром переходе к откровенному общению — тревожный сигнал. Даже если человек кажется надежным, помните: в интернете нет гарантии анонимности и сохранности ваших личных данных. Любое фото или видео, отправленное в сеть, может быть использовано против вас. Мошенники могут присылать ссылки на сторонние ресурсы или приложения для «более удобного» общения. Часто это ловушка.