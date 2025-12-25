Онлайн-знакомства с подвохом. Как романтика в сети может обернуться шантажом и вымогательством

Современный мир невозможно представить без интернета, а социальные сети и мессенджеры стали привычной площадкой для общения, дружбы и даже поиска отношений. Миллионы людей ежедневно знакомятся онлайн, строят планы и делятся сокровенным. Однако у этой медали есть и обратная сторона: киберпреступники активно используют сферу онлайн-знакомств для одной из самых коварных схем — вымогательства. О том, как общаться в интернете безопасно и не стать жертвой аферистов, рассказал начальник отделения по противодействию киберпреступности Партизанского РУВД Минска Дмитрий Андалюкевич.
Как работает схема «знакомство + шантаж»?
— Эта тактика начинается, как правило, с абсолютно невинного знакомства в социальных сетях, на сайтах знакомств или тематических форумах. Мошенники создают привлекательные, располагающие к доверию аккаунты. Используют чужие фотографии, выдумывают убедительные истории о себе, своей работе, интересах. Часто это аккаунты «привлекательных девушек» или «состоятельных мужчин», которые демонстрируют активный интерес к потенциальной жертве. Общение развивается стремительно. Новый знакомый проявляет необыкновенное внимание, заботу, понимание. Он или она быстро переводит общение в личные мессенджеры (Telegram, WhatsApp), чтобы «лучше узнать друг друга». Цель — установить эмоциональную связь и усыпить бдительность жертвы. Далее наступает ключевой момент. Под предлогом «доверия», «желания быть ближе» или «невинной игры» мошенник подталкивает жертву к отправке интимных фотографий, видео или к участию в видеозвонке откровенного характера. При этом он сам может прислать якобы свои откровенные материалы для выстраивания доверительной среды. Важно: все совершаемые действия фиксируются злоумышленниками.
Сразу после получения компрометирующих материалов тон общения резко меняется. Знакомый превращается в шантажиста и начинает угрожать. Угрозы стандартны: публикация интимных фото/видео в социальных сетях, рассылка друзьям, коллегам, родственникам, если жертва не переведет крупную сумму денег.
Именно таким образом злоумышленники обманули 20-летнего молодого человека. Все началось, как это часто бывает, со знакомства на тематическом сайте. Завязалось непринужденное общение, которое постепенно набирало обороты. В процессе, поддавшись видимому взаимному доверию, парень согласился на обмен интимными фотографиями. После того как юноша отправил свои снимки, дальнейшее общение приняло угрожающий оборот. «Девушка» мгновенно удалила свою переписку, но успела сделать скриншоты его фотографий. Далее последовал ультиматум: либо молодой человек переводит на указанный счет Br200, либо его интимные фото будут отправлены друзьям и знакомым. Понимая, что попал в ловушку, парень согласился, но сообщил, что у него есть только Br170. Шантажист, недолго думая, согласился на меньшую сумму. Юноша перевел деньги. После оплаты «девушка» исчезла, перестав выходить на связь, а парень обратился в милицию.
Как не попасться на уловки онлайн-шантажистов?
— Не доверяйте полностью людям, которых вы не знаете в реальной жизни. Помните, что в интернете люди часто выдают себя за тех, кем не являются. Не стоит делиться личной информацией, интимными фотографиями или видео. Настаивание на быстром переходе к откровенному общению — тревожный сигнал. Даже если человек кажется надежным, помните: в интернете нет гарантии анонимности и сохранности ваших личных данных. Любое фото или видео, отправленное в сеть, может быть использовано против вас. Мошенники могут присылать ссылки на сторонние ресурсы или приложения для «более удобного» общения. Часто это ловушка.
Что делать, если незнакомец заполучил личный контент?
— Самое главное правило — не поддавайтесь шантажу и не переводите деньги. Перевод денег лишь поощрит мошенников и может привести к новым требованиям. Они редко останавливаются на одной сумме. Сделайте скриншоты переписки, сохраните ссылки на аккаунты шантажиста, записи звонков, если есть. Все это может помочь при разбирательстве. Незамедлительно сообщите о факте вымогательства на линию 102. Не стесняйтесь своей ситуации. Правоохранительные органы имеют опыт борьбы с подобными преступлениями и смогут оказать вам необходимую помощь. Расскажите все как есть — каждая деталь важна. -0-