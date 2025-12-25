Собянин объявил об открытии лыжного трамплина на Воробьевых горах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице на Воробьевых горах открылся Большой лыжный трамплин.
Градоначальник назвал возведение трамплина масштабным и сложным проектом. Специалисты работали на крутом склоне около канатной дороги. Им нельзя было применять тяжелую строительную технику. Монтаж металлоконструкций и фасада сооружения выполняли промышленные альпинисты.
При этом для укрепления склона специалисты установили габионы с гранитными камнями. Они обеспечивают защиту от эрозии, переувлажнения и размыва поверхностного грунта.
«Спортивный объект помимо трамплина включает судейскую вышку и трехэтажный комплекс с комфортными раздевалками, медпунктом, специальным помещением для хранения лыж и зоной отдыха», — отметил Сергей Собянин в Telegram.
Он добавил, что комплекс может одновременно принимать до 130 человек во время тренировок, а трамплин — до 20 спортсменов в смену. Мэр Москвы подчеркнул, что трамплин оборудовали по лучшим мировым стандартам, он полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве создали 11 всесезонных спортплощадок нового формата в 2025 году.