Собянин объявил об открытии лыжного трамплина на Воробьевых горах

Сергей Собянин сообщил, что новый трамплин на Воробьевых горах оборудовали по лучшим мировым стандартам.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице на Воробьевых горах открылся Большой лыжный трамплин.

Градоначальник назвал возведение трамплина масштабным и сложным проектом. Специалисты работали на крутом склоне около канатной дороги. Им нельзя было применять тяжелую строительную технику. Монтаж металлоконструкций и фасада сооружения выполняли промышленные альпинисты.

При этом для укрепления склона специалисты установили габионы с гранитными камнями. Они обеспечивают защиту от эрозии, переувлажнения и размыва поверхностного грунта.

«Спортивный объект помимо трамплина включает судейскую вышку и трехэтажный комплекс с комфортными раздевалками, медпунктом, специальным помещением для хранения лыж и зоной отдыха», — отметил Сергей Собянин в Telegram.

Он добавил, что комплекс может одновременно принимать до 130 человек во время тренировок, а трамплин — до 20 спортсменов в смену. Мэр Москвы подчеркнул, что трамплин оборудовали по лучшим мировым стандартам, он полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве создали 11 всесезонных спортплощадок нового формата в 2025 году.

