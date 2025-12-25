Ричмонд
Учёные считают, что люди выбирают партнёров по психологическим диагнозам

По данным исследования учёных, люди имеют тенденцию выбирать своих партнёров, основываясь на психологических диагнозах.

Источник: Аргументы и факты

Согласно исследованию учёных, люди склонны выбирать себе партнёров на основе психологических диагнозов. Об этом сообщает Psy Post.

Учёные проанализировали данные национального медицинского страхования более 6 миллионов супружеских пар из Тайваня, Дании и Швеции. Исследование охватило девять психических расстройств, включая депрессию, тревогу, биполярное расстройство, СДВГ, аутизм, расстройства пищевого поведения, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрению и зависимость от психоактивных веществ.

Полученные результаты показали, что у людей с диагностированными психическими заболеваниями выше вероятность вступить в брак с партнёром, который имеет такой же или схожий диагноз. Однако исследователи подчёркивают, что работа носит наблюдательный характер и не устанавливает причинную связь явления.

Среди ограничений исследования отмечается отсутствие информации о том, когда именно был установлен диагноз — до или после начала отношений, что может означать, что совпадение диагнозов не всегда связано с осознанным выбором партнёра. Также существует вероятность, что общий врач, наблюдающий за супругами, мог повлиять на схожесть диагностических решений.

Теория близости предполагает, что знакомства часто происходят в схожих социальных средах, например, в местах, связанных с употреблением веществ.

Дополнительно рассматриваются теория привязанности, которая объясняет влечение общими эмоциональными паттернами, и теория социальной идентичности, согласно которой принадлежность к одной группе людей с аналогичными диагнозами усиливает чувство взаимопонимания и поддержки.

Авторы исследования отмечают, что совпадение диагнозов не позволяет делать выводы о качестве или длительности отношений, но общий опыт может повысить эмпатию и понимание между партнёрами.

Ранее сообщалось, что учёные провели исследование и установили, что даже умеренное потребление алкогольных напитков существенно увеличивает вероятность возникновения рака полости рта.

