Учёные считают, что люди выбирают партнёров по психологическим диагнозам

Согласно исследованию учёных, люди склонны выбирать себе партнёров на основе психологических диагнозов. Об этом сообщает Psy Post.
Учёные проанализировали данные национального медицинского страхования более 6 миллионов супружеских пар из Тайваня, Дании и Швеции. Исследование охватило девять психических расстройств, включая депрессию, тревогу, биполярное расстройство, СДВГ, аутизм, расстройства пищевого поведения, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрению и зависимость от психоактивных веществ.
Полученные результаты показали, что у людей с диагностированными психическими заболеваниями выше вероятность вступить в брак с партнёром, который имеет такой же или схожий диагноз. Однако исследователи подчёркивают, что работа носит наблюдательный характер и не устанавливает причинную связь явления.
Среди ограничений исследования отмечается отсутствие информации о том, когда именно был установлен диагноз — до или после начала отношений, что может означать, что совпадение диагнозов не всегда связано с осознанным выбором партнёра. Также существует вероятность, что общий врач, наблюдающий за супругами, мог повлиять на схожесть диагностических решений.
Теория близости предполагает, что знакомства часто происходят в схожих социальных средах, например, в местах, связанных с употреблением веществ.
Дополнительно рассматриваются теория привязанности, которая объясняет влечение общими эмоциональными паттернами, и теория социальной идентичности, согласно которой принадлежность к одной группе людей с аналогичными диагнозами усиливает чувство взаимопонимания и поддержки.
Авторы исследования отмечают, что совпадение диагнозов не позволяет делать выводы о качестве или длительности отношений, но общий опыт может повысить эмпатию и понимание между партнёрами.
