Учёные считают, что люди выбирают партнёров по психологическим диагнозам

Среди ограничений исследования отмечается отсутствие информации о том, когда именно был установлен диагноз — до или после начала отношений, что может означать, что совпадение диагнозов не всегда связано с осознанным выбором партнёра. Также существует вероятность, что общий врач, наблюдающий за супругами, мог повлиять на схожесть диагностических решений.