Академик Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

19 декабря во время прямой линии, посвященной итогам года, президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно вернуть моду на материнство и отцовство. Глава государства сообщил, что коэффициент рождаемости в стране составляет 1,4, в то время как в Южной Корее он опустился до 0,6. Путин также подчеркнул, что для формирования семьи крайне важен уровень достатка и правительство делает все возможное для совершенствования этой сферы.