Академик Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет примерно 31 год. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
— У нас средний возраст (рождения — прим. «ВМ») первого ребенка где-то 31 год. Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32−34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом, — подчеркнул специалист.
Он также отметил, что государство и регионы страны делают многое для появления большего числа многодетных семей. Онищенко уточнил, что лидерами по рождаемости являются Дагестан, Ингушетия и Москва, передает ТАСС.
19 декабря во время прямой линии, посвященной итогам года, президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно вернуть моду на материнство и отцовство. Глава государства сообщил, что коэффициент рождаемости в стране составляет 1,4, в то время как в Южной Корее он опустился до 0,6. Путин также подчеркнул, что для формирования семьи крайне важен уровень достатка и правительство делает все возможное для совершенствования этой сферы.