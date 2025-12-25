Мороз крепчает: В Молдове до минус 12 градусов и три снежных дня

В Молдове температура воздуха в ночь на пятницу, 26 декабря 2025, опустится до …-12 градусов.
В пятницу днем «потеплеет» до 0 градусов.
Будет облачно, синоптики «обещают» снегопады.
Снег возможен и в выходные.
Но уже в субботу и воскресенье будет +2 градуса днем и около …-1 градуса ночью.
