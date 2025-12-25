Ричмонд
Мороз крепчает: В Молдове до минус 12 градусов и три снежных дня

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 26 декабря 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове температура воздуха в ночь на пятницу, 26 декабря 2025, опустится до …-12 градусов.

В пятницу днем «потеплеет» до 0 градусов.

Будет облачно, синоптики «обещают» снегопады.

Снег возможен и в выходные.

Но уже в субботу и воскресенье будет +2 градуса днем и около …-1 градуса ночью.

