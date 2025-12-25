ДВФУ: в 2026 году предоставят продукты для пациентов после бариатрических операций

«R&D-центр находится в ТОР Надеждинская на предприятии у ООО “Арника”. Вторая часть находится на территории ДФО. На территории ДФО мы разрабатываем до лабораторных прототипов. В территории опережающего развития мы разрабатываем уже пилотные технологии и внедряем в производство. Сырье, безусловно, местное. [Используются] полисахариды морского генеза, но в первую очередь это различные альгинаты. Также непосредственно водоросли и морские травы, компоненты из них. Есть еще одно замечательное направление — это СО2-экстракция, которая позволяет экологически чисто проводить экстракцию из объектов как наземного, так и морского генеза. И несколько продуктов также будут, наверное, выведены на рынок в 2026 году», — отметила Подволоцкая.