Победившая рак 106-летняя британка раскрыла секрет долголетия

Жительница Великобритании Маргарет Харт, которой удалось справиться с раком груди в возрасте 99 лет, рассказала, что у нее нет секрета долголетия. В ответ на просьбу назвать его она с иронией посоветовала продолжать дышать.
— Просто продолжайте дышать, — посоветовала женщина.
Сотрудники пансионата для пожилых, где живет Харт, совместили вечеринку в честь ее 106-го дня рождения с празднованием Рождества. Поздравить британку пришли родные и друзья. Также долгожительница получила новую открытку от короля Карла III и королевы Камиллы.
Маргарет Харт родилась 19 декабря 1919 года в городе Хайт в графстве Кент. Во время Второй мировой войны она работала медсестрой, а после завершения боевых действий вместе с мужем стала торговать прессой в собственном киоске. Затем Харт открыла магазин модной одежды, при этом тогда она ничего не знала о моде и научилась всему самостоятельно. Сейчас у долгожительницы трое внуков и пять правнуков, передает Kent Online.
Жительница Великобритании Джоан Кларк, которая отпраздновала 106-й день рождения, назвала причиной долгой жизни позитивное отношение к миру. Она посоветовала думать о том, что есть, а не о том, чего не хватает. Вторым секретом долголетия, по мнению женщины, является доброта.