Победившая рак 106-летняя британка раскрыла секрет долголетия

Маргарет Харт родилась 19 декабря 1919 года в городе Хайт в графстве Кент. Во время Второй мировой войны она работала медсестрой, а после завершения боевых действий вместе с мужем стала торговать прессой в собственном киоске. Затем Харт открыла магазин модной одежды, при этом тогда она ничего не знала о моде и научилась всему самостоятельно. Сейчас у долгожительницы трое внуков и пять правнуков, передает Kent Online.