Тренер Хомуха: у Сафонова высокие шансы стать основным голкипером в ПСЖ

Российский голкипер Матвей Сафонов имеет высокие шансы навязать борьбу за место основного вратаря в французском «Пари Сен-Жермен». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил бывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер Дмитрий Хомуха.
По его словам, все будет зависеть от психологического состояния Сафонова и восстановления после травмы. Эксперт уверен, что как только вратарь сможет вернуться к тренировкам, его шансы будут очень высокими.
Сафонов получил игровую практику после травмы основного голкипера Люки Шевалье. Он провел несколько матчей, включая игру за Межконтинентальный кубок против «Фламенго», где отразил четыре пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых и принес команде победу. В том матче российский вратарь получил перелом руки.
Ранее сообщалось, что форма Матвея Сафонова с матча против «Фламенго» продана за €2 650.