Тренер Хомуха: у Сафонова высокие шансы стать основным голкипером в ПСЖ

Вопрос включения Матвея Сафонова в основной состав французского футбольного клуба будет зависеть от психологического состояния россиянина и его восстановления после травмы.

Источник: Аргументы и факты

Российский голкипер Матвей Сафонов имеет высокие шансы навязать борьбу за место основного вратаря в французском «Пари Сен-Жермен». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил бывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер Дмитрий Хомуха.

По его словам, все будет зависеть от психологического состояния Сафонова и восстановления после травмы. Эксперт уверен, что как только вратарь сможет вернуться к тренировкам, его шансы будут очень высокими.

Сафонов получил игровую практику после травмы основного голкипера Люки Шевалье. Он провел несколько матчей, включая игру за Межконтинентальный кубок против «Фламенго», где отразил четыре пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых и принес команде победу. В том матче российский вратарь получил перелом руки.

Ранее сообщалось, что форма Матвея Сафонова с матча против «Фламенго» продана за €2 650.