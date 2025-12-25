Ростовская область утвердила план действий при авариях на энергосистеме зимой

План на случай зимних аварий для энергосистемы утвердили в Ростовской области. Об этом сообщили в четверг, 25 декабря, в правительстве Ростовской области.
Документ содержит подробные сценарии действий для энергетических служб. Их цель — свести к минимуму возможные перебои в подаче электричества во время сложных погодных условий.
Решение было принято на региональном заседании специального штаба. Он отвечает за безопасность электроснабжения потребителей на территории области. Заседание прошло под руководством заместителя губернатора Игоря Сорокина.
На встрече подвели итоги большой работы, которая началась еще в сентябре. Тогда на выездном заседании федерального штаба под руководством министра энергетики РФ Сергея Цивилёва была составлена комплексная карта рисков для всего Южного федерального округа. Позже в Москве эту карту детализировали и утвердили для всей страны.
Главная задача — не просто выявить возможные опасности. К ним, например, относятся сильные снегопады и ледяные дожди. Необходимо заранее разработать четкие инструкции на случай, если эти риски станут реальностью. Основная работа региональных энергетиков — тесное взаимодействие с ведущей сетевой компанией области.
Подготовленные энергетиками проекты были рассмотрены областным министерством. Их привели в соответствие с общероссийскими нормативами и вынесли на окончательное утверждение.
В результате в регионе теперь есть согласованный на федеральном уровне план.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростовской области 517 единиц техники подготовили к расчистке дорог в снегопад.