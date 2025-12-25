«Жалко и одну, и вторую»: Пригожин оценил решение суда по квартире Долиной

По итогам судебных слушаний вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной сложилась «грустная ситуация», в которой жалко и саму артистку, и покупательницу ее квартиры Полину Лурье. С таким мнением выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
— Это уже чисто человеческий фактор, вопрос компромисса. Если Долина договорится с Лурье, тогда сможет получить время на сборы. То есть все зависит от Лурье — захочет она так поступать или нет. У нее же тоже ведь ребенок. Да, ситуация грустная. Жалко и одну, и вторую, — отметил Пригожин.
Отдельно он напомнил, что сама Лурье явно не хотела такой популярности, какую заработала.
— Я видел кадры из суда еще раньше, она старалась не светиться нигде, лицо закрывала. Но теперь она стала известной, хотя это не планировала, — посочувствовал продюсер.
Он также рассказал, что ему известно о проблеме, которая возникла на вторичном рынке жилья после скандала с квартирой Долиной. По его словам, все это «печально» и «неправильно», передает РИА Новости.
25 декабря Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста в сфере недвижимости и члена экспертного совета при Государственной думе Дмитрия Кваши, должна ли исполнительница немедленно покинуть квартиру.