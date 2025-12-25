Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Grok Илона Маска оказался точнее других популярных чат-ботов

Искусственный интеллект Grok, разработанный компанией xAI под руководством Илона Маска, продемонстрировал наименьший уровень ошибок среди известных чат-ботов.

Источник: Аргументы и факты

Модель искусственного интеллекта Grok от компании xAI, основанной Илоном Маском, показала самый низкий уровень ошибок среди популярных чат-ботов. Об этом сообщает Teslarati со ссылкой на отчет аналитического агрегатора Relum.

В ходе исследования установлено, что уровень так называемых «галлюцинаций» у Grok составляет всего 8%, что почти в четыре раза меньше, чем у ChatGPT и Google Gemini. Для сравнения, ChatGPT показал уровень ошибок в 35%, а Gemini — 38%, что ставит под сомнение их пригодность для задач, требующих высокой точности.

Оценка производилась по нескольким критериям, включая частоту ошибок, стабильность работы, пользовательские рейтинги и время простоя. На основе собранных данных каждой модели был присвоен балл по шкале от 0 до 99, где более высокие значения указывают на меньшую надежность.

Grok получил итоговый балл 6, что является одним из лучших результатов в рамках этого исследования. Эксперты отметили высокую стабильность ответов, пользовательскую оценку на уровне 4,5 балла, а также минимальное время простоя, составившее всего 0,07%.

В то же время ChatGPT оказался на последнем месте в рейтинге с максимальным баллом 99. На следующем уровне расположились Claude и Meta AI (которая признана экстремистской и запрещена в России) с показателями 75 и 70 соответственно. Китайский сервис DeepSeek продемонстрировал результаты, сопоставимые с Grok: уровень «галлюцинаций» составил 14%, а пользовательская оценка — 4 балла.

Напомним, что наследники 83-летней женщины из Коннектикута подали иск против OpenAI и Microsoft, утверждая, что ChatGPT стал катализатором убийства.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше