Выселят к Новому году: суд окончательно решил судьбу Долиной

Поэтому ее реакция на решение Мосгорсуда о выселении вполне закономерна. Вечером в четверг она вышла из подъезда дома в Хамовниках, где расположена ее квартира, прикрываясь большим черным зонтом. Помощник ограждал ее от прессы. Она отказалась от комментариев и молча прошла к припаркованному рядом автомобилю.