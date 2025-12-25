Выселят к Новому году: суд окончательно решил судьбу Долиной

За неделю до Нового года Московский городской суд принял долгожданное для Полины Лурье решение о выселении певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры в Хамовниках. Приставы могут нагрянуть в любой момент.
Как Лурье и сама Долина отреагировали на решение о выселении и чем для артистки обернется отказ выезжать из квартиры — в материале aif.ru.
Поставлена точка в деле Долиной.
В четверг, 25 декабря, Мосгорсуд принял решение о выселении Ларисы Долиной, её дочери и внучки из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, которую певица продала Полине Лурье.
Решение вступило в силу немедленно. Суд также снял с регистрационного учёта дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.
Напомним, Долина продала свою квартиру матери-одиночке Полине Лурье еще 24 июня 2024 года. Позже она заявила, что приняла такое решение под влиянием мошенников и обратилась в суд с целью вернуть проданную квартиру.
Весной 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице Полине Лурье, и признал сделку по продаже квартиры недействительной. В результате право собственности на жилье вернулось к Долиной, а Лурье осталась и без квартиры, и без денег.
Покупательница, однако, не стала сдаваться и в результате вернула себе квартиру. 16 декабря Верховный суд рассмотрел ее жалобу и постановил отменить ранее принятые по делу судебные акты, а спорную квартиру вернуть Лурье.
Реакция сторон на выселение Долиной.
Решение суда о выселении, которое, казалось бы, должно порадовать Лурье и огорчить Долину, вызвало удивительную реакцию обеих сторон.
Долина и Лурье не пришли на заседание в Мосгорсуд 25 декабря. Их представляли адвокаты Мария Пухова и Светлана Свириденко.
Стоит отметить, что певица уже долгое время находится в стрессовом состоянии. Эксперты не раз отмечали, что она едва сдерживает слезы на концертах на фоне ситуации с квартирой.
Поэтому ее реакция на решение Мосгорсуда о выселении вполне закономерна. Вечером в четверг она вышла из подъезда дома в Хамовниках, где расположена ее квартира, прикрываясь большим черным зонтом. Помощник ограждал ее от прессы. Она отказалась от комментариев и молча прошла к припаркованному рядом автомобилю.
Однако удивительной оказалась реакция Полины Лурье. Покупательница квартиры довольно резко отреагировала на вопрос о решении суда. Судя по голосу, она не была радостной после известия о выселении певицы.
«Я еще ничего не знаю», — ответила Лурье в беседе с aif.ru и бросила трубку.
Адвокат Лурье заявила о новом иске.
Адвокат Светлана Свириденко на фоне очередной победы сообщила о возможной подаче еще одного иска к Долиной.
По ее словам, Лурье не намерена отказываться от взыскания судебных издержек.
«Мы не только не хотим отказываться от этого права, но и, возможно, будем подавать иск о незаконном обогащении», — подчеркнула она.
Когда приставы придут выселять Долину?
Решение о выселении Долиной уже принято, но открытым остается вопрос о сроках, в рамках которых артистка навсегда покинет квартиру.
Сама певица, как сообщила Свириденко, обратилась к Лурье с просьбой предоставить отсрочку для выезда на несколько месяцев. Позже стало известно, что сроки сократились.
Адвокат Долиной, Мария Пухова, уточнила, что в направленном проекте мирового соглашения предлагалось установить срок проживания до 10 января 2026 года, чтобы артистка успела собрать вещи. Однако Лурье отвергла и это предложение.
Затем и Московский городской суд не разрешил Долиной пожить в спорной квартире до конца новогодних праздников. Юрист Алешкин, комментируя это решение, отметил, что приставы могут прийти выселять артистку в любой момент.
«Если Долина начнет препятствовать законному решению суда, то, во-первых, ее могут привлечь к ответственности за неисполнение постановления суда, а, во-вторых, поскольку решение уже вступило в законную силу, судебные приставы могут приступить к выселению уже завтра. Как только исполнительное производство будет возбуждено, то ее могут пойти и выселить. Но я не думаю, что она будет доводить до этого», — пояснил юрист.
Ранее продюсер сказал, какой гонорар могла получить Долина за концерт в баре.