Онколог Малхасян предупредил о «тревожном» признаке при мочеиспускании

Симптомами гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) являются поход в туалет чаще восьми раз в день и ночные позывы, когда за ночь вставать в туалет приходится дважды. Об этом рассказал уролог, онколог и заведующий Урологическим отделением № 67 Московского урологического центра имени С. П. Боткина Виген Малхасян.
— При ГАМП мышца мочевого пузыря (детрузор) непроизвольно сокращается с необычной силой и активностью, посылая в мозг ложный сигнал к мочеиспусканию, даже когда мочевой пузырь заполнен незначительно. Главные симптомы ГАМП: мочеиспускание более восьми раз в сутки, ночные позывы, когда приходится вставать в туалет от двух раз и больше, ургентное недержание мочи, — уточнил специалист.
По словам врача, болезнь могут вызвать как неврологические проблемы и гормональные нарушения, особенно у женщин в менопаузе, так и последствия перенесенных инфекций или возрастное изменение эластичности стенок мочевого пузыря. Малхасян подчеркнул, что при обнаружении симптомов ГАМП стоит обратиться к урологу, передает Газета.Ru.
Специалист по менопаузе Дипали Мисра-Шарп призвала женщин не мочиться в душе, поскольку такая привычка может привести к выработке рефлекса, и мочевой пузырь будет чувствовать потребность в мочеиспускании каждый раз, когда будет слышно воду.