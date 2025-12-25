Онколог Малхасян предупредил о «тревожном» признаке при мочеиспускании

— При ГАМП мышца мочевого пузыря (детрузор) непроизвольно сокращается с необычной силой и активностью, посылая в мозг ложный сигнал к мочеиспусканию, даже когда мочевой пузырь заполнен незначительно. Главные симптомы ГАМП: мочеиспускание более восьми раз в сутки, ночные позывы, когда приходится вставать в туалет от двух раз и больше, ургентное недержание мочи, — уточнил специалист.