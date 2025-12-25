Звонят от лица налоговой под предлогом ошибки: мошенники придумали новую схему при отказе от статуса самозанятого

При этом от жертвы требуют код из СМС, чтобы якобы подтвердить запись в ведомство. После получения этой информации мошенники под видом сотрудников безопасности сообщают о якобы взломе аккаунта на сервисе «Госуслуг» и оформлении кредитов по классической схеме.