Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звонят от лица налоговой под предлогом ошибки: мошенники придумали новую схему при отказе от статуса самозанятого

МВД: мошенники обманывают россиян через схему с отказом от статуса самозанятого.

Источник: Комсомольская правда

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, при которой аферисты связываются с жертвами от лица налоговой и сообщают о якобы ошибке в отказе от статуса самозанятого. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД России.

«Мошенники звонят гражданам якобы из налоговой службы и сообщают, что отказ от статуса самозанятого оформлен “с нарушениями”. Под этим предлогом требуют прибыть в отделение ФНС», — говорится в сообщении.

При этом от жертвы требуют код из СМС, чтобы якобы подтвердить запись в ведомство. После получения этой информации мошенники под видом сотрудников безопасности сообщают о якобы взломе аккаунта на сервисе «Госуслуг» и оформлении кредитов по классической схеме.

Ранее KP.RU сообщал, что в МВД предупредили клиентов инвестиционных и брокерских компаний о новой мошеннической схеме. Преступники под видом сотрудника организации связываются с жертвой, рассказывая о якобы утечке данных или для внутренней проверки.