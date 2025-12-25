Звонят от лица налоговой под предлогом ошибки: мошенники придумали новую схему при отказе от статуса самозанятого

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, при которой аферисты связываются с жертвами от лица налоговой и сообщают о якобы ошибке в отказе от статуса самозанятого. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД России.
«Мошенники звонят гражданам якобы из налоговой службы и сообщают, что отказ от статуса самозанятого оформлен “с нарушениями”. Под этим предлогом требуют прибыть в отделение ФНС», — говорится в сообщении.
При этом от жертвы требуют код из СМС, чтобы якобы подтвердить запись в ведомство. После получения этой информации мошенники под видом сотрудников безопасности сообщают о якобы взломе аккаунта на сервисе «Госуслуг» и оформлении кредитов по классической схеме.
Ранее KP.RU сообщал, что в МВД предупредили клиентов инвестиционных и брокерских компаний о новой мошеннической схеме. Преступники под видом сотрудника организации связываются с жертвой, рассказывая о якобы утечке данных или для внутренней проверки.