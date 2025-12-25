В Крыму простились с 15-летней школьницей, погибшей от осколков сбитого беспилотника

В Севастополе состоялось траурное прощание с 15-летней Ариной Дроздовой. Жизнь школьницы оборвалась после тяжелого ранения, полученного в результате атаки беспилотника. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».
Церемония прошла 24 декабря в храме Архистратига Божия Михаила. Попрощаться с девочкой пришли ее родные, друзья, одноклассники и множество жителей города.
Трагедия произошла вечером 30 ноября. Арина находилась в парке, когда на город была совершена атака. Девочка получила серьезные минно-взрывные ранения от осколков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата.
Ее немедленно доставили в больницу. В течение первой ночи врачи провели несколько срочных операций. Состояние Арины медики оценивали как крайне тяжелое и нестабильное.
Девочка была ранена 30 ноября. Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева.
Как только севастопольским врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, ее перевели для дальнейшего лечения. Девочку направили в ведущее федеральное учреждение — Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве.
Несмотря на все усилия команды врачей в двух городах, спасти Арину не удалось. Печальную новость вечером 18 декабря сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава города выразил глубокие соболезнования семье погибшей.
— Нет сильнее горя, чем потеря ребенка. Нет большей боли, чем провожать в путь того, кто только начинал жить. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Арины. Севастополь скорбит вместе с вами. Вечная память Арине, — написал Михаил Развожаев.
