В Крыму простились с 15-летней школьницей, погибшей от осколков сбитого беспилотника

Девочка скончалась в московской больнице спустя недели борьбы за жизнь после ранения в парке.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе состоялось траурное прощание с 15-летней Ариной Дроздовой. Жизнь школьницы оборвалась после тяжелого ранения, полученного в результате атаки беспилотника. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

Церемония прошла 24 декабря в храме Архистратига Божия Михаила. Попрощаться с девочкой пришли ее родные, друзья, одноклассники и множество жителей города.

Трагедия произошла вечером 30 ноября. Арина находилась в парке, когда на город была совершена атака. Девочка получила серьезные минно-взрывные ранения от осколков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата.

Ее немедленно доставили в больницу. В течение первой ночи врачи провели несколько срочных операций. Состояние Арины медики оценивали как крайне тяжелое и нестабильное.

Девочка была ранена 30 ноября. Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева.

Как только севастопольским врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, ее перевели для дальнейшего лечения. Девочку направили в ведущее федеральное учреждение — Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве.

Несмотря на все усилия команды врачей в двух городах, спасти Арину не удалось. Печальную новость вечером 18 декабря сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города выразил глубокие соболезнования семье погибшей.

— Нет сильнее горя, чем потеря ребенка. Нет большей боли, чем провожать в путь того, кто только начинал жить. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Арины. Севастополь скорбит вместе с вами. Вечная память Арине, — написал Михаил Развожаев.

