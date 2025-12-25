Иван Ургант объявил о запуске YouTube-канала

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что некоторые «видные россияне» якобы обращались лично к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть телеведущего в эфир. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно.