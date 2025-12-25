Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Ургант объявил о запуске YouTube-канала

Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант завел на YouTube канал под названием «Живой Ургант». Об этом в четверг, 25 декабря, он сообщил в своих социальных сетях.

Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант завел на YouTube канал под названием «Живой Ургант». Об этом в четверг, 25 декабря, он сообщил в своих социальных сетях.

Первое видео на канале было опубликовано 25 декабря, оно называется «Ургант удивил даже близких».

Ролик длится почти полторы минуты, он начинается с видов зимней столицы с подписью «Москва, декабрь 2025». Телеведущий приветствует своих зрителей, стоя на морозе, и рассказывает, что решил завести YouTube-канал со своей командой «одними из первых».

— Завели YouTube-канал. Решили одними из первых. Будем выкладывать все, что выкладывается, — сказал он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что некоторые «видные россияне» якобы обращались лично к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть телеведущего в эфир. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно.

Причем до этого в Сети уже появлялась информация о том, что шоумен может вернуться на российское телевидение в ближайшее время. Возвращение Урганта на телевидение якобы «лоббируют люди в высоких кабинетах».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше