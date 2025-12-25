Иван Ургант объявил о запуске YouTube-канала

Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант завел на YouTube канал под названием «Живой Ургант». Об этом в четверг, 25 декабря, он сообщил в своих социальных сетях.
Первое видео на канале было опубликовано 25 декабря, оно называется «Ургант удивил даже близких».
Ролик длится почти полторы минуты, он начинается с видов зимней столицы с подписью «Москва, декабрь 2025». Телеведущий приветствует своих зрителей, стоя на морозе, и рассказывает, что решил завести YouTube-канал со своей командой «одними из первых».
— Завели YouTube-канал. Решили одними из первых. Будем выкладывать все, что выкладывается, — сказал он.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что некоторые «видные россияне» якобы обращались лично к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть телеведущего в эфир. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно.
Причем до этого в Сети уже появлялась информация о том, что шоумен может вернуться на российское телевидение в ближайшее время. Возвращение Урганта на телевидение якобы «лоббируют люди в высоких кабинетах».