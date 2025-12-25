Мэр Серова Сизиков опроверг информацию о ЧС в городе

Василий Сизиков призвал доверять только проверенным источникам.
В Серове (Свердловская область) не вводили режим чрезвычайной ситуации из-за коммунального ЧП — информация не соответствует действительности. С таким заявлением выступил глава округа Василий Сизиков.
«В Серове 26 декабря 2025 года с 00:00 вводится режим повышенной готовности. Это означает, что ПВРы приведены в полную готовность и будут готовы принять жителей при необходимости. Информация о том, что на территории округа введен режим ЧС, не соответствует действительности», — написал мэр в своем telegram-канале.
По словам Сизикова, после аварии на котельной № 1 система отопления не была разгерметизирована. Сейчас на месте происшествия проводятся работы по запуску котла — работают два из трех. URA.RU ранее сообщало, что авария оставила без тепла в мороз почти 17 тысяч местных жителей. Прокуратура занимается проверкой.