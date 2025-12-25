Мэр Серова Сизиков опроверг информацию о ЧС в городе

По словам Сизикова, после аварии на котельной № 1 система отопления не была разгерметизирована. Сейчас на месте происшествия проводятся работы по запуску котла — работают два из трех. URA.RU ранее сообщало, что авария оставила без тепла в мороз почти 17 тысяч местных жителей. Прокуратура занимается проверкой.