Полиция Нью‑Йорка объявила награду за помощь в поимке Гринча

Полицейские Нью‑Йорка установили вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за сведения, которые помогут здержать Гринча. Его обвиняют в попытке похитить Рождество в городе.
В опубликованном в X* объявлении уточняется, что в среду, 24 декабря 2025 года, незадолго до полуночи Гринч был зафиксирован на видео, ворующим игрушки и подарки из-под рождественских елок детей по всему Нью-Йорку.
Публикация выполнена в формате стандартного объявления о розыске. К тексту приложен фоторобот предполагаемого нарушителя, а также указан телефонный номер для связи с представителями правоохранительных органов.
Гринч (англ. The Grinch) — персонаж произведения детского писателя Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», впервые опубликованного в 1957 году. Герой также фигурирует в ряде экранизаций книги, двух самостоятельных мультипликационных фильмах и видеоиграх. Персонаж изображается как антропоморфное зеленое существо, испытывающее неприязнь к Рождеству и стремящееся нарушить праздничное настроение.
В культурном пространстве США Гринч закрепился в качестве одного из символов рождественских торжеств, несмотря на его отрицательное отношение к этому празднику.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.