Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Нью‑Йорка объявила награду за помощь в поимке Гринча

Полицейские Нью‑Йорка установили вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за сведения, которые помогут здержать Гринча. Его обвиняют в попытке похитить Рождество в городе.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские Нью‑Йорка установили вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за сведения, которые помогут здержать Гринча. Его обвиняют в попытке похитить Рождество в городе.

В опубликованном в X* объявлении уточняется, что в среду, 24 декабря 2025 года, незадолго до полуночи Гринч был зафиксирован на видео, ворующим игрушки и подарки из-под рождественских елок детей по всему Нью-Йорку.

Публикация выполнена в формате стандартного объявления о розыске. К тексту приложен фоторобот предполагаемого нарушителя, а также указан телефонный номер для связи с представителями правоохранительных органов.

Гринч (англ. The Grinch) — персонаж произведения детского писателя Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», впервые опубликованного в 1957 году. Герой также фигурирует в ряде экранизаций книги, двух самостоятельных мультипликационных фильмах и видеоиграх. Персонаж изображается как антропоморфное зеленое существо, испытывающее неприязнь к Рождеству и стремящееся нарушить праздничное настроение.

В культурном пространстве США Гринч закрепился в качестве одного из символов рождественских торжеств, несмотря на его отрицательное отношение к этому празднику.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.